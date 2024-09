Heute (20.30 Uhr) wird in der Südstadt das verschobene Zweitligaspiel zwischen der Admira und Rapid II nachgetragen. Eine Ansetzung, die den Fans der Südstädter sauer aufstößt und auf völliges Unverständnis stößt. Unter dem Titel „Spiele kann man verschieben, Existenzen nicht!“ machten die „Südstadt Fanatics 1995“ in den sozialen Medien mit einer Stellungnahme auf die ihrer Meinung nach nicht nachvollziehbare Situation aufgrund der Überschwemmungen in Niederösterreich aufmerksam.

„Die Versuche der aktiven Fanszene, mit dem Verein und der Liga die Partie nochmal zu verschieben, sind gescheitert, daher wird es heute von unserer Seite keinen aktiven Support geben“, heißt es in dem Schreiben unter anderem.