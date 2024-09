Die Partie der 2. Fußball-Liga zwischen Sturm Graz II und dem SV Stripfing wird am kommenden Dienstag (24. September/18.30 Uhr) nachgetragen. Das teilte die Bundesliga am Dienstag mit. Noch keine neuen Termine gibt es für die weiteren am Wochenende abgesagten Spiele, sie gehen frühestens am 1. Oktober in Szene, hieß es weiter.