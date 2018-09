Facebook

© APA/EXPA/ FLORIAN SCHROETTER

Nach dem 0:2 des SK Sturm bei der Wiener Austria und dem damit verbundenen Cup-Aus war die Stimmung im Lager der Schwarz-Weißen naturgemäß getrübt.

Stürmer Philipp Hosiner meinte: "Eine fast unbegreifliche Niederlage. Wir hatten alles im Griff, haben die Austria dominiert und haben aus dem Nichts das erste Tor bekommen. So grausam kann Fußball. Leider sind wir nicht in Führung gegangen. Dann sind wir von der Austria ausgekontert worden. Wir müssen weiterarbeiten und wir werden es am Sonntag wieder probieren."

Geschäftsführer Sport Günter Kreissl ist überzeugt: "Trotz der Niederlage war es unser bestes Saisonspiel. Hätten wir immer so gespielt, hätten wir mehr Punkte am Konto."

Sturm-Trainer Heiko Vogel war enttäuscht: "Wir sind an einem überragenden Austria-Torman Pentz gescheitert. Auswärts die Austria zu dominieren, ist kein schlechter Ansatz. Was fehlt ist, dass wir mit aller Macht versuchen, Tore zu verteidigen."