Ihre Gefühlswelt dürfte gegen den LASK etwas Achterbahn gefahren sein, oder?

MANFRED SCHMID: Das kann man so nennen. An sich war es ein sehr gutes Spiel, das uns allen Spaß gemacht hat. Es war ein wichtiger und verdienter Sieg, auch wenn wir zu Beginn und am Ende heikle Phasen überstehen mussten. Dazwischen waren wir klar das bessere Team, hatten Chancen und noch zwei Stangenschüsse.