Mit dem 3:2-Auswärtssieg in letzter Minute gegen Tirol und dem 2:1 im ÖFB-Cup in Ried am Dienstag können die Wolfsberger auf eine durchwegs erfolgreiche Woche zurückblicken. Mit mittlerweile zwei Siegen und vier Remis liegt der WAC mit zehn Punkten auf Tabellenplatz acht, lediglich drei Punkte hinter der viertplatzierten Austria Klagenfurt. Mit dem dritten Sieg binnen einer Woche wollen die Lavanttaler nun den Sprung in die Top Sechs schaffen. Allerdings trifft die Schmid-Elf heute (17 Uhr) auf niemand geringeren als den LASK.



Die drittplatzierten Oberösterreicher sind in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen, kassierten in acht Spielen lediglich fünf Gegentore. Die Bilanz spricht jedenfalls für den Europacup-Teilnehmer. Im Vorjahr setzten sich die Linzer jeweils klar mit 5:1 und 4:1 gegen die Lavanttaler durch. „Das ist eine richtig gute Mannschaft mit viel individueller Qualität“, streut auch Manfred Schmid dem heutigen Gegner Rosen, ist aber auch überzeugt, dass „wir was mitnehmen können“.



Ähnlich sieht es auch Simon Piesinger: „Der LASK ist eine eingespielte Truppe, die derzeit gut im Rhythmus ist. Da müssen wir endlich einmal eine konstante Leistung über 90 Minuten auf den Platz bringen. Wir müssen uns gegenüber den letzten Spielen noch steigern, um gegen sie bestehen zu können.“ Überhaupt sieht der Defensivspieler mit den Linzern und eine Woche später Sturm Graz zwei absolute Gradmesser auf sich zukommen: „Es wird Zeit, dass wir endlich auch einmal einen Großen bezwingen.“



Dabei helfen soll Stürmer Mohamed Bamba. Der Ivorer zeigte in den letzten drei Spielen seine Scorerqualitäten, erzielte inklusive Cup nicht weniger als fünf Volltreffer und liegt in der Bundesliga-Torschützenliste auf dem geteilten zweiten Platz. „Er ist, auch aufgrund von sprachlichen Barrieren, ein sehr ruhiger Typ, hat sich aber dennoch sehr gut integriert und zeigte in den letzten Spielen eine überragende Leistung. Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben“, lobt Piesinger den Vollblut-Stürmer. Ob der angeschlagenen U21-Teamspieler Thierno Ballo heute einlaufen kann, ist noch offen.