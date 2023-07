Dass Tai Baribo den WAC verlassen wird, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Bereits seit einem Jahr bekunden diverse Klubs aus der amerikanischen Major League Soccer (MLS) Interesse am 25-jährigen Israeli, der in 62 Bundesligaspielen 28-mal für die Wölfe traf. Vergangenen Sommer beschäftigte sich bereits der Los Angeles FC erstmals mit Baribo. Das bestätigt Andreas Herzog, Ex-Teamchef von Israel und aktuell Co-Trainer von Jürgen Klinsmann in Südkorea, das im kommenden Winter endlich wieder den Asia Cup gewinnen will. "Ich habe aus meiner Vergangenheit als Co-Trainer des US-Nationalteams einige Kontakte in die Staaten. So haben sie mich kontaktiert und gefragt, was ich von Baribo halte. Ich habe ihnen gesagt, dass er ein guter Kicker ist. Allerdings entschieden sie sich dann doch für eine prominentere Lösung und holten Gareth Bale von Real Madrid", plaudert der Wiener, der zudem Experte bei Sky ist, bei einer Veranstaltung des TV-Senders aus dem Nähkästchen.