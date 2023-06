Nach den Verpflichtungen von Thomas Sabitzer (LASK), Bernhard Zimmermann (Rapid) sowie Florian Rieder (Austria klagenfurt) werden die Wolfsberger erneut am Transfermarkt zuschlagen. Laut dem Online-Portal "Georgian Footy" soll Sandro Altunashvili vor einer Verpflichtung im Lavanttal stehen.

Der 26-jährige georgische Nationalteamspieler spielte seit 2021 in seiner Heimat bei Dinamo Batumi. In der aktuellen Saison steuerte der 1,69 cm große Mittelfeldspieler in 18 Ligaspielen ein Tor und sechs Assists bei. Altunashvili dürfte damit die Rolle des abgewanderten Matthäus Taferner übernehmen.

„Wir befassen uns derzeit mit zwei bis drei Spielern intensiv, Altunashvili ist einer davon“, bestätigt Trainer Manfred Schmid zumindest das Interesse am Georgier und erklärt: „Wir suchen jedenfalls noch einen technisch versierten Sechser mit Führungsqualitäten.“ Weiters sondiere man, nach dem Abgang von Tim Oermann, auch den Markt nach einem linken Innenverteidiger. Am Montag starten die Lavanttaler mit dem Training, ehe es von 7. bis 13. Juli zu einem Trainingslager nach Windischgarsten geht. Stürmer Tai Baribo dürfte den Lavanttalern erhalten bleiben, laut Schmid soll der Israeli in der zweiten Trainingswoche zum Team stoßen.