Maximilian Scharfetter, Mittelstürmer der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC in der Regionalliga, wird derzeit eine besondere Ehre zuteil. Der 20-Jährige teilt sich ein Krankenzimmer mit niemand Geringerem als Sadio Manè.



Der Stürmerstar des FC Bayern München wurde am Donnerstag in Innsbruck nach seinem Sehnenriss am rechten Wadenbeinkopf operiert und stellte sich gerne für ein Foto für Scharfetters Instagram-Account zur Verfügung. Der Regionalliga-Kicker erlitt Mitte August gegen den SAK Klagenfurt eine Bänderverletzung und musste sich ebenfalls einer Operation unterziehen.