Das Zauberwort im Sport heißt „Bubble – Blase“. Die Voraussetzung für Wettkämpfe bilden Hotels und Arenen, es gibt für die Protagonisten keinen Kontakt zur Außenwelt. Die NBA hat im Disneyland Florida ihren Meister erkoren, die NHL in Edmonton/Toronto und in New York gelang Dominic Thiem der abgeschirmte US Open-Triumph.