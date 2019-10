Der WAC erkämpfte in Wien Hütteldorf einen Punkt. Weder Rapid noch die Wölfe waren mit dem Unentschieden in Wien zufrieden. Mit dem Schiedsrichter haderten im Übrigen beide Trainer.

Kopf an Kopf: Das Spiel in Wien war nichts für schwache Nerven © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Bitzan)

Ruppig ging es am Hütteldorfer Rasen zu, am Ende trennten sich Rapid und der WAC mit einem leistungsgerechten 1:1. Es war ein Punkt, mit dem keiner so richtig gut Leben konnte. Eigentlich waren sich die Trainer, Didi Kühbauer und Gerhard Struber im Klagen ja einig, und dennoch waren ihre Auffassungsunterschiede riesig. Denn beide hätten gerne den Sieg mitgenommen und beide waren mit der Leistung von Schiedsrichter Alexander Harkam nicht zu 100 Prozent zufrieden. "Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen, zudem hätte es einen Elfmeter für uns geben müssen", ärgerte sich Kühbauer über "zwei verlorene Punkte". Beim mutmaßlichen Foul von Lukas Schmitz gegen Filip Stojkovic scheiden sich wohl die Geister, hitzig diskutiert wurde in jedem Fall.