Der WAC führt nach dem 3:0 bei der Admira die Tabelle der Bundesliga an, machte beste Werbung für das Heimspiel am Sonntag gegen Sturm. Hier die Stimmen zum Spiel.

Der WAC jubelt über das 3:0 bei der Admira © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Gerhard Struber (WAC-Trainer): Wir haben 10, 15 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden. Speziell das Umschalten, das Bedrohen der letzten Reihe der Admira haben wir besser hinbekommen. Die Halbzeitführung war verdient. In der Pause haben wir in der Analyse nochmals die Räume angesehen, die wir kriegen. Diese haben wir in der zweiten Halbzeit besser bespielt, sind da relativ souverän aufgetreten.