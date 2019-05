Facebook

Christopher Wernitznig ist das multiple Sport-Talent bei den Lavanttalern © GEPA pictures/Goetzhaber

Erfolg ist kein Zufall. So auch nicht jener des WAC. Doch in einer wesentlichen Sache hinkt die österreichische Bundesliga, mit Ausnahme Salzburgs, den Top-Ligen in Europa weit hinterher. Beispielsweise wenn es um den medizinisch-athletischen Bereich geht. Die Kärntner haben mit Cheftrainer Christian Ilzer einen Mann in ihren Reihen, der zu Beginn seiner Laufbahn als Athletiktrainer fungiert hat, Sportwissenschaften studierte und somit jede Menge Erfahrung mitbringt. Der Steirer ist jemand, der nicht nur von sich enorm viel fordert, sondern auch von der Mannschaft und dem gesamten Trainerstab. „In den Top-Klubs sind meistens drei Trainer dieser Art vorhanden. Einer kümmert sich um die Reha, einer um die Auswertungen von Daten und einer ist für das Teamtraining verantwortlich. Diese Voraussetzungen haben wir hier beim WAC nicht“, erzählt Physiotherapeut sowie Athletik- und Rehatrainer Wolfgang Schriebl.

