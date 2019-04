WAC-Austria 1:1"Das waren diesmal zwei verlorene Punkte"

Facebook

Jubel nach dem Ausgleich bei Liendl und Co. © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Jeder Fußballfan hat sie schon bemüht, die alte Weisheit: „Am Ende gleicht sich alles aus.“ In Wolfsberg war es nicht erst am Ende, sondern bereits nach 21 Minuten so weit. Dafür gesorgt hat Schiri Dieter Muckenhammer. Nach acht Minuten erkannte er eine Schwalbe von Christoph Monschein als strafbares Foul von Lukas Schmitz. Monschein verwertete den Elfmeter selbst zum 0:1. In Minute 21 zeigte Muckenhammer erneut auf den Punkt. Diesmal für den WAC für ein vermeintliches Halten von Florian Klein an Nemanja Rnic. „Das waren keine Elfmeter“, redete WAC-Trainer Christian Ilzer nicht unnötig um den Brei herum. „Wenn solche Situationen gepfiffen werden, gibt es pro Spiel fünf Strafstöße.“