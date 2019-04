Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Ilzer und Romano Schmid (re.) © GEPA pictures

Da war sie exakt beim Ertönen des Schlusspfiffs – die Erleichterung bei WAC-Coach Christian Ilzer nach dem erlösenden 3:1-Auswärtssieg in St. Pölten. „Wir haben es vermisst, als Sieger vom Platz zu gehen. Es war so ein gutes Gefühl, wieder drei Punkte einzufahren. Diese Serie ist uns in den Köpfen herumgespukt, aber nun gehört sie der Vergangenheit an.“ Jetzt heißt es nämlich: In den letzten 14 Partien haben die Kärntner nur drei Mal verloren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.