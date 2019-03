Der WAC hat die Meisterrunde der Fußball-Bundesliga erreicht. Nun müssen aber endlich wieder Siege her.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Vor Beginn der Bundesligasaison wurde WAC-Coach Christian Ilzer nach seinem Statement „Wir wollen in die Meisterrunde“ vermutlich vom einen oder anderen belächelt – von vielen Seiten als einer der Abstiegskandidaten gehandelt. Und jetzt? Nach 22 Runden haben die Wolfsberger ihr erklärtes Ziel, die Top 6, mit Bravur erreicht. In sage und schreibe 20 der 22 Runden lagen die Wölfe über dem Strich. Alles in allem ein Riesenerfolg!

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.