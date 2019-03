Der WAC gastiert (17) in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs in Hartberg. Coach Ilzer warnt vor gegnerischer Flügelzange. Ein Sieg könnte die Meisterunde fixieren.

Christian Ilzer pusht seine Burschen © GEPA pictures/Christian Ort

Die beiden Szenarien, ob es dem WAC bereits heute gelingt, die Meisterrunde zu fixieren, sind schnell erklärt: Die Kärntner müssen in Hartberg gewinnen. Ein Sieg allein reicht aber nicht, denn Rapid darf keinen Erfolg gegen Mattersburg feiern. Oder der WAC siegt und Sturm Graz geht gegen Salzburg als Verlierer vom Feld. WAC-Coach Christian Ilzer gibt zu, dass diese Rechenspiele natürlich in den Hinterköpfen seiner Spieler herumschwirren: „Auch wenn man es sich noch so sehr einredet, ist es aktuell das große Thema. Jetzt spitzt es sich eben richtig zu, aber da geht es allen Klubs gleich. Wir verfügen über zahlreiche Routiniers, von dem her müssen wir damit umgehen können. Wir machen garantiert jetzt nicht den Fehler, das zu thematisieren. Wir haben uns sehr fokussiert vorbereitet, da es um die finale Phase im Grunddurchgang geht.“

