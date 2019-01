Facebook

WAC-Coach Christian Ilzer © GEPA

Bevor für den Wolfsberger AC kommenden Mittwoch der Flieger ins zehntägige Trainingslager nach Belek (Türkei) abhebt, wollen die Kärntner heute (16 Uhr) beim Testspiel in Liefering gegen den Salzburger Zweitligisten ihre aktuelle Form unter Beweis stellen. „Gegen Ried mussten wir ja eine Niederlage hinnehmen. Klar ist unser Anspruch immer jeden Test zu gewinnen, aber wir haben natürlich in der Partie viel ausprobiert, darunter auch unterschiedliche Stile. Und ich will jetzt in gewissen Phasen Dinge umgesetzt sehen, auf die wir im Training vermehrt großen Wert legen. Die Richtung passt, aber es gibt noch gewisse Bereiche, in denen wir zulegen müssen“, erzählt WAC-Coach Christian Ilzer, der sich extrem erleichtert zeigt, dass alle Spieler fit sind.

