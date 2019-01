Facebook

RB Leipzig ist ein Testspielgegner des WAC © (c) GEPA pictures/ Sven Sonntag

Am Dienstag startet der WAC in die Vorbereitung auf die finale Phase in der österreichischen Bundesliga. Bereits am Sonntag erleben die Wölfe einen ersten Vorbereitungs-Höhepunkt. Die Lavanttaler fliegen nach Leipzig, um ein Testspiel gegen RB Leipzig zu bestreiten.

"Die Leipziger haben mit uns Kontakt aufgenommen. Das ist natürlich eine ziemlich coole Sache", freut sich WAC-Trainer Christian Ilzer.

Zustande gekommen ist dieses Sensationsgastspiel über Michael Liendl, der von einem alten Bekannten aus Fortuna-Düsseldorf-Zeiten und jetzigem RB-Leipzig-Teammitglied kontaktiert wurde.