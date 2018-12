Der WAC dominierte das Spiel in Innsbruck, hatte viele Hochkaräter, darunter auch einen Elfmeter von Liendl. Am Ende reichte es nur zu einem 0:0, weil Wacker-Goalie Knett alles hielt.

Der WAC (links Marcel Ritzmaier) spielte stark, für einen Sieg reichte es aber nicht © (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

Erste Halbzeit

Das wäre bei frischen Minus 6 Grad der perfekte Start gewesen. Ein weiter Abschlag von Alexander Kofler ging nach drei Minuten über Freund und Feind hinweg, direkt vor die Beine von Dever Orgill. Der Jamaikaner stand am Strafraum alleine vor Innsbruck-Goalie Knett, versuchte den Ball, durch dessen Beine durchzuschieben, was aber misslang.

In der 16. Minute hatte Innsbruck die Chance auf die Führung. Nach einem schön vorgetragenen Angriff dribbelte sich Dieng in den Strafraum und zog ab. Lukas Schmitz warf sich in den Schuss, verhinderte Schlimmes. Der Abpraller kam erneut zu Dieng, der diesmal das Außennetz traf.

Der nächste Aufreger in Minute 25. Eckball von Michael Liendl. Wacker konnte nur kurz klären. Marcel Ritzmaier übernahm aus 20 Metern volley. Sein Flachschuss strich knapp am rechten Eck vorbei.

Weiter ging es mit Chancen im Fünf-Minuten-Takt: Eckball von Michael Liendl, im Strafraum stand Nemanja Rnic völlig frei. Der Serbe hob den Ball jedoch mit dem Innenriss über das Tor.

Zweite Halbzeit

Auch die erste Chance nach der Pause geht aufs Konto der Lavanttaler. Bernd Gschweidl schuf sich am Sechzehner Freiraum, zirkelte den Ball in Richtung langes Eck. Knett tauchte ab und wehrte díe Kugel noch vor der Linie ab.

Die Wolfsberger setzten sich in der Hälfte der Innsbrucker fest, hatten viel mehr Ballbesitz. Und nach 57 Minuten die nächste Tormöglichkeit. Diesmal schoss Orgill am langen Eck vorbei.

In der 60 Minuten war es abermals Orgill, der das Runde nicht ins Eckige brachte. Ritzmaier legte eine weite Flanke per Kopf auf den Stürmer ab, der donnerte aus fünf Metern über das Gehäuse.

Nach 73 Minuten war's serviert. Ritzmaier wurde nach einem Vorstoß von Baumgartner im Strafraum niedergerissen. Elfmeter. Liendl trat an, zielte ins rechte untere Eck - und Knett parierte.

Schade, drei Punkte wären zum Abschluss der Herbstsaison absolut verdient gewesen.

Innsbruck - WAC 0:0 Innsbruck: Knett; Baumgartner (80. Eler), Maak, Maranda; Hupfauf, Gabriele, Henning, Harrer, Satin; Dieng, Dedic. WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier; Orgill (91. Jovanovic), Gschweidl (69. Steiger).