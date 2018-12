Facebook

Dominik Frieser © GEPA

Dominik Frieser, es geht heute für Sie zurück in die Lavanttalarena. Mit welchem Gefühl?

DOMINIK FRIESER: Ich muss gestehen, dass ich mich total auf die Leute freue, Sie wieder zu sehen. Vor allem Mario Leitgeb und Bernd Gschweidl.

Dabei war die Situation am Ende der letzten Saison für Sie ja nicht gerade einfach. Sie wussten auch lange Zeit nicht, wie es mit Ihnen weitergeht ...

Ja, das stimmt. Das war echt keine leichte Zeit, wenn man in der Luft hängt und ich wollte ja eigentlich in Wolfsberg bleiben. Aber im Endeffekt hätte mir im Nachhinein nichts besser passieren können.

Der LASK ist aktuell Tabellenzweiter hinter Meister Salzburg. Könnte nicht besser laufen, oder?

Wir spielen derzeit einfach richtig guten Fußball und das macht sich natürlich auch in den Punkten bemerkbar. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass wir oft in den letzten Partien am Schluss den Ausgleich bekommen haben und so Punkte liegen gelassen haben. Das Ziel vor Beginn der Saison war das obere Play-off mit Blick auf die internationale Qualifikation, die Richtung stimmt, keine Frage. Unser Trainer ist mit uns zufrieden, dennoch ist er jemand, der noch mehr will, genauso wie die gesamte Mannschaft. Er ist ein absoluter Perfektionist. Ich hab’ auch meine Zeit gebraucht, um damit umzugehen, aber inzwischen bin ich voll da.

Das heißt, er musste heuer noch nicht lauter werden?

(lacht) Ja zum Glück hatte er nicht viel Grund dazu. Ich hab’ es heuer erst zwei Mal erlebt, das hatte dann aber seinen Grund. Wenn etwas nicht passt, spricht er die Dinge direkt an.

Frieser im Wordrap "Bin vielleicht ein kleiner Besserwisser"

Was macht den LASK so stark?

Jeder weiß bei uns, was er zu tun hat, das wird uns regelrecht eingeimpft. Jeder Laufweg, jede Position wird perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist bei allen im Kopf gespeichert und macht sehr viel aus. Die Stimmung ist selbstverständlich top und am Selbstvertrauen mangelt es in unserer Lage auch nicht.

Sie sind sozusagen der Spezialist für Doppelpacks.

(lacht) Ja, scheint so. Wenn, dann fast nur doppelt.

Zum Schluss noch zurück zum heutigen Spiel gegen den WAC. Was erwarten Sie sich?

Wir erwarten uns ein spielstarkes Team und müssen auf jeden Fall auf Dever Orgill aufpassen, der so gut wie alle Zweikämpfe gewinnt. Doch letztlich müssen wir auf unser Spiel schauen, dann bin ich überzeugt, dass wir Punkte mitnehmen.

