Was die Schussstatistik aussagt, was „expected goals“ sind und woran es in der Länderspielpause zu arbeiten gilt.

Trainer Christian Ilzer (links) und Tormanntrainer Adi Preschern bejubeln den Sieg gegen Rapid. Die Zahlen belegen, dass dieser alles andere als glücklich zustande kam © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

1. Noch immer ist der 3:1-Sieg über Rapid das Gesprächsthema. Was hat der WAC richtig gemacht?

Nach dem 0:3 im Cup haben sich die Wolfsberger auf die eigene Leistung fokussiert. „Wir hatten keine Revanche-Gelüste, sondern blieben klar faktenlastig“, erzählt Trainer Christian Ilzer. In die Taktik flossen auch Erkenntnisse aus der Cup-Niederlage ein. „Rapid hat eine sehr abwartende Spielweise, ist auf Konter ausgerichtet. Die Hütteldorfer versuchen, das Spiel zu verschleppen. Darauf haben wir reagiert.“ Was auch die Schussstatistik von 22:7 zugunsten der Wölfe dokumentiert.

2. Bei den „expected goals“ hatte der WAC den höchsten Wert der Saison. Was heißt denn das?

Gemeint ist damit die Anzahl der Chancen aus einer aussichtsreichen Position. Von denen hatte der WAC gegen Rekordmeister Rapid unglaublich viele, so viele wie keine andere Mannschaft in einem Spiel der laufenden Saison. Dieser Wert hat eine extreme Aussagekraft, belegt die dominante Spielweise und die Torgefährlichkeit des WAC.

3. Die Anzahl an guten Chancen ist hoch. Wie schaut es mit der Verwertung derselben aus?

Ganz gut. Dennoch gibt es hier noch Nachholbedarf. Die Wölfe haben rund 14 Prozent ihrer Chancen verwertet, liegen damit im Liga-Mittelfeld. Top: Salzburg mit 17,3 Prozent. Das Schlusslicht: Austria Wien mit 10,4 Prozent. Eine riesen Marke ist die Anzahl der abgegebenen Schüsse: 186 in 14 Spielen. Nur Salzburg (197) ist geringfügig besser. Zum Vergleich: Sturm Graz kommt auf 140, Rapid auf 135, Austria Wien gar nur auf 125 abgefeuerter Schüsse.

4. Wie geht es beim WAC in der Länderspielpause weiter?

Bis inklusive Mittwoch haben die Spieler frei, um am Donnerstagnachmittag wieder ins Training einzusteigen. Am Freitag steht ein Test gegen Zweitligisten Wiener Neustadt an. Gespielt wird um 14 Uhr in Oberaich (Steiermark). Am Samstag wird der abgelaufene Block mit vier Spielen nochmals analysiert. Danach gilt der Fokus bereits dem kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Mattersburg am 24. November.

Chancenverwertung Salzburg: 197 Schüsse, 34 Tore: 17,3%

Altach: 115 Schüsse, 19 Tore: 16,5%

Hartberg: 155 Schüsse, 23 Tore: 14,8%

Mattersburg: 110 Schüsse, 16 Tore: 14,5%

LASK: 169 Schüsse, 24 Tore: 14,2%

St. Pölten: 127 Schüsse, 18 Tore: 14,2%

WAC: 186 Schüsse, 26 Tore: 14,0%

Admira: 94 Schüsse, 12 Tore: 12,8%

Sturm: 140 Schüsse, 16 Tore: 11,4%

Rapid: 135 Schüsse, 15 Tore: 11,1%

Innsbruck: 139 Schüsse, 15 Tore: 10,8%

Austria: 125 Schüsse, 13 Tore: 10,4% Zum Vergleich:

Dortmund: 108 Schüsse, 33 Tore: 30,6%

Frankfurt: 97 Schüsse, 26 Tore: 26,8%

Leipzig: 140 Schüsse, 22 Tore: 15,7%

FC Bayern: 141 Schüsse, 20 Tore: 14,1%

Schalke: 96 Schüsse, 8 Tore: 8,3%