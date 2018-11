Facebook

Marcel Ritzmaier lief gegen die Austria mehr als die Spieler in der deutschen Bundesliga © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Am Sonntag empfängt der WAC um 14.30 Uhr Rekordmeister Rapid. Können die Wölfe die Leistung vom 3:2-Sieg bei der Wiener Austria wiederholen? Ja, wenn sie wieder eine ähnliche Laufbereitschaft zeigen. Wie Marcel Ritzmaier, der gegen die Violetten 12,888 Kilometer herunter spulte. Unglaublich, aber wahr: Ritzmaier wäre damit in der abgelaufenen Runde der deutschen Bundesliga auf Platz eins gelegen! Und seine Teamkollegen Christopher Wernitznig (12,797 km) und Mario Leitgeb (12.625 km) hinter dem Mainzer Jean-Paul Boetius (12,841 km) auf den Rängen drei und vier. „Dabei ist das noch gar nicht das Wichtigste“, erklärt WAC-Physio Wolfgang Schriebl. „Entscheidend ist, wie viele Meter du sprintest. Und auch da haben Wernitznig, Ritzmaier und Lukas Schmitz Werte, die man in der deutschen Bundesliga kaum findet.“