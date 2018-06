Facebook

Wieder bei den Wölfen © GEPA pictures

Der WAC hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Michael Liendl gesichert. Er wechselt vom FC Twente Enschede nach Wolfsberg. Der 32-jährige spielte in den Saisonen 2012/13 und 2013/14 63 Partien für den WAC, erzielte dabei 22 Tore und sorgte für 21 Torvorlagen.

Nach Auslandsstationen in der 2. Deutschen Bundesliga (Fortuna Düsseldorf, TSV 1860 München) und in der Eredivisie (FC Twente Enschede) in den Niederlanden ist Michael Liendl wieder zurück in Wolfsberg und wird mit einen Vertrag über ein Jahr + Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet.



Liendl wird, wie schon in seinen ersten beiden Saisonen beim WAC, die Nummer 10 tragen.



Michael Liendl über die Gründe seiner Rückkehr zum WAC

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit dem Trainer gaben mir ein richtig gutes Gefühl. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Plan, den sie mir vorgelegt haben, erfolgreich sein können."

Worauf freut er sich am meisten?

"Ich freue mich dort zurück zu kommen, wo ich eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, auf die Mannschaft und auf alte bekannte Gesichter."

Was sind seine Ziele für die nächste Saison?

"Ziel wird sein, eine solide Saison zu spielen und für die ein oder andere Überraschung zu sorgen."