Marc Schmerböck hat beim WAC einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nach einer schwierigen Saison bei Sturm will der 24-Jährige in Wolfsberg wieder Fuß fassen.

Marc Schmerböck ist zurück im "Wolfsrudel" © GEPA pictures

Willkommen zurück beim WAC, Marc Schmerböck. Wieso haben Sie sich nun schlussendlich für die Kärntner entschieden?

MARC SCHMERBÖCK: Ich hatte 2015/16 eine echt gute Saison bei den Wolfsbergern und der Verein hat sich in letzter Zeit wirklich sehr um mich bemüht – vor allem seitdem eben auch bekannt ist, dass Christian Ilzer kommende Saison neuer Trainer wird. Er hat eine klare Idee, eine Vision vor Augen und will was Großes bewegen und das war auch teils ausschlaggebend für meine endgültige Entscheidung. Und es war ja auch damals generell eine extrem schöne Zeit für mich hier. Ich hab’ mich total wohlgefühlt und auch richtig gut gespielt. Der Verein ist familiär und auch die Mannschaft war stimmig.

Sie haben den neuen Trainer schon angesprochen, den Sie ja schon sehr lange kennen.

Ja, stimmt! Ich kenne Christian Ilzer seit ich zwölf Jahre alt bin, auch schon vom LAZ in Weiz her und er war ja damals Co-Trainer in Wolfsberg, als ich hier gespielt habe. Ich hab’ mich natürlich sehr gefreut, dass er sich so dahintergeklemmt hat, denn der Trainer ist für mich das Wichtigste.

Wenn man weiß, dass ein Coach frischen Wind hineinbringen will, ist es das Beste, was einem Spieler passieren kann. Denn um dein Leiberl musst du ja sowieso immer aufs Neue kämpfen.

Ihre Saison 2017/18 bei Sturm kann man durchaus als kleines Seuchenjahr bezeichnen, oder?

Es war absolut kein leichtes Jahr für mich. Nach der Sommerpause hatte ich arge Zahn-Probleme mit einer Zyste, musste ständig Antibiotika einnehmen und nach einem der ersten Trainings habe ich mir eine Rückenverletzung zugezogen. Insgesamt dauerte alles in allem an die vier Monate. Und nach einer langwierigen Verletzung zurückzukommen, ist halt auch für jeden Sportler schwierig. Dazu kam, dass Sturm Graz extrem erfolgreich war und ich jetzt zwar wieder in einer ganz guten Form bin, aber eben nicht mehr die Chance bekam, mich neu zu beweisen. Spielpraxis ist nun einmal das Wichtigste, vor allem in meinem Alter und deswegen war mir schnell klar, dass ich unbedingt etwas unternehmen muss und jetzt bin ich wieder zurück beim WAC.

Beim WAC soll ein großer Umbruch vollzogen werden. Wie sehen Sie diese Situation?

Ich bin mir sicher, dass der Klub mit dieser Saison nicht zufrieden war und sie jetzt einen kompletten Neubeginn starten wollen. Nach einem Umbruch braucht es immer seine Zeit, bis man sich findet, aber im Endeffekt wird sich das schnell einpendeln. Ich hoffe, dass ein gutes Team zusammenkommt und wir erfolgreich sein werden.

Was würden Sie als Ihre Stärken bezeichnen?

Meine größte Stärke ist ganz klar der linke Fuß und ich bin schnell und stark im Eins gegen Eins. Und auch bei den Positionen bin ich relativ flexibel.

Bei Sturm hab’ ich heuer im rechten und linken Mittelfeld gespielt und damals beim WAC zum Beispiel auch im Angriff. Hier fühle ich mich wohl, da ich bis zu den Amateuren immer vorne gekickt habe, aber ich bin jemand, der sich gut anpasst.

Der WAC hat seit geraumer Zeit eine Grazer Fahrgemeinschaft. Sie waren damals ja auch dabei. Wissen Sie schon, wie das kommende Saison aussehen wird?

Ja, ich hoffe, dass wir wieder eine Fahrgemeinschaft zusammenbekommen, aber das ist jetzt noch nicht so klar, ob es sich ergibt. Ich würde es richtig cool finden, weil damals waren wir zu viert mit Joachim Standfest, Michael Berger und Thomas Zündel – das war eine lässige Truppe mit der wir irrsinnig viel Spaß hatten. Das war übrigens noch die Zeit vor der Actionserie „Prison Break“, die die Nachfolgerunde dann eingeführt hat.

Aber wo ich dabei bin, wird es nie fad.

