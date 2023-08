Die Erinnerung ist bis ins Detail genau, auch wenn der Moment mittlerweile mehr als zwei Jahre zurückliegt. Am 7. August 2021 erzielte Jürgen Heil sein erstes Bundesligator - gegen den heutigen Gast Austria Klagenfurt. "Und das, obwohl alle davor gesagt haben, dass ich nie in meinem Leben ein Tor schießen werde", scherzt der 26-Jährige und spielt die Szene im Kopf noch einmal durch. "Natürlich vergisst man das nicht. Es war ein Zweikampf an der Outlinie, dann habe ich den Ball auf Marc Schmerböck gespielt, glaube ich, der hat mich in die Tiefe geschickt und irgendwie habe ich dann den Außenrist hingehalten."