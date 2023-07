Die Verwirrung bei einigen Hartbergern dürfte bei der Auslosung der ersten Runde im ÖFB-Cup groß gewesen sein. Auf die Oststeirer wartet heute (16 Uhr) nämlich nicht etwa der Floridsdorfer AC, kurz FAC, sondern der Favoritener AC, in abgekürzter Form FavAC. Mit Rene Swete haben die Hartberger diesbezüglich aber einen echten Experten in den eigenen Reihen, spielte der Wiener für beide Klubs.

Während ihm beim FAC der Durchbruch als Profi gelang, stand er in seiner Jugend beim Klub aus Favoriten zwischen den Pfosten. "Es war schon recht amüsant, als wir dieses Los bekommen haben. Ich war dort von der U10 bis zur U15 und danach noch einmal kurz. Mich verbindet emotional sehr viel mit diesem Verein", erklärt der ehemalige Kapitän, der nun als Scout für die Steirer tätig ist. "Aber so weit ich das mitbekommen habe, ist von den damaligen Strukturen nicht mehr viel übrig. Eigentlich kenne ich nur noch den Tormanntrainer."

Nicht nur deshalb drückt Swete "seinen" Hartbergern gegen den Regionalligisten heute im Stadion die Daumen. Der 33-Jährige sieht den Bundesligisten unter Markus Schopp auf dem "absolut richtigen Weg" und will in seiner neu geschaffenen Rolle als Scout auch seinen Teil dazu beitragen. "Die letzten Monate waren eine brutal lehrreiche Zeit und ich lerne so viel neue Dinge. Grundsätzlich geht es darum, Scoutin im Verein zu etablieren, damit wir nicht mehr so abhängig von externen Faktoren sind. Wir wollen eigenständig Spieler finden, die perfekt zu uns passen", beschreibt der langjährige TSV-Schlussmann seine derzeitige Rolle im Verein.