Drei Talente des TSV Hartberg wurden mit Jungprofi-Verträgen ausgestattet. Tormann Harald Postl (17), Stürmer Matthias Postl (17) und Defensivspieler Tobias Pfeffer (19) sollen bei Hartberg den nächsten Schritt machen.

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp freut sich auf die Zusammenarbeit: "„Der TSV hat es in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, junge Spieler an die Kampfmannschaft heranzuführen. Manuel Pfeifer ist so ein Beispiel, der den Weg über die ein oder andere Jugendmannschaft des TSV geschafft hat und jetzt Stammspieler bei uns in der Bundesliga ist. Dasselbe hoffen wir bei den jungen Spielern, die in den Trainingsprozess integriert werden und natürlich, wenn es die Situation hergibt und die Entwicklung passt, auch zu Einsatzzeiten kommen können. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung mit den Jungs."

Die guten Leistungen des Trios im Amateure-Team, das aus der Oberliga in die Landesliga aufgestiegen ist, blieben nicht unbemerkt. "Sie haben ein Riesenpotenzial, das sie jetzt unter Beweis stellen können", sagt Geschäftsführer Erich Korherr. "Wir wollen die jungen Spieler behutsam aufbauen und sind überzeugt davon, dass sie eines Tages den Sprung schaffen können und werden."

Und auch Amateure-Trainer Markus Karner ist begeistert: "Es freut mich riesig, dass junge Spieler die Möglichkeit bekommen, Profiverträge bei unserem TSV zu unterzeichnen. So haben sie die Möglichkeit in unserer Profiabteilung erste Erfahrungen auf höchstem nationalen Niveau zu sammeln."