Nicht nur der burgenländische Fußball trauert um Trainerlegende Norbert Barisits, der nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von nur 66 Jahren verstorben ist.

Große Bekanntheit, auch in der Steiermark, erlangte der Siegendorfer als "Aufstiegstrainer", insgesamt führte er drei Teams aus der Regionalliga in die zweite Liga – inklusive dem TSV Hartberg 2005/06.

In der zweiten Liga stand er mehr als 180 Mal an der Seitenlinie, coachte bis zuletzt den 1. Simmeringer SC, ehe die Krebserkrankung das Arbeiten unmöglich machte. Insgesamt 19 Meistertitel feierte Barisits in seinen 40 Jahren als Trainer.