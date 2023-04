Ein Joker, sei es bei der Millionenshow oder dem Kartenspielen in kleiner Runde zu Hause, hilft schon einmal in brenzligen Situation aus und avanciert oft zum spielentscheidenden Retter – so auch im Fußball. Und gerade in Hartberg sind Wechselspieler, also sogenannte Joker, nicht nur hilfreich, sondern bisher kaum zu ersetzen. Fünf der elf Tore unter Trainer Markus Schopp "wechselte" der Trainer selbst ein und bewies somit das oft zitierte goldene Händchen.