Dass der TSV Hartberg nicht mehr mit Okan Aydin plant, ist bekannt. Als der Offensivspieler am Deadline-Day in Österreich den TSV nicht verlassen hat, war die Enttäuschung bei den Anhängern zunächst groß. Aber: Nur, weil in Österreich kein Spieler mehr verpflichtet werden darf, heißt das nicht, dass das nicht anderswo in Europa möglich ist.

In Ungarn beispielsweise hat das Transferfenster noch nicht geschlossen – und da ist Aydin nun auch hingewechselt. Der 28-jährige Deutsch-Türke spielt künftig für Debreceni VSC, immerhin Tabellenfünfter in der höchsten Spielklasse Ungarns.