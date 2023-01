Rene Swete beendet mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch seine aktive Karriere.

Swete: "Ich habe mich entschieden, meine aktive Karriere als Fußballspieler zu beenden. Dieser Entschluss ist schon über einen längeren Zeitraum in mir gereift. Die letzten Jahre waren für mich eine wunderschöne Zeit, in der ich tolle Menschen kennenlernen durfte und wir einige Erfolge feiern konnten. Aber trotz allem war es auch eine sehr kräfteraubende Zeit, weil mir der TSV Hartberg auch sehr am Herzen liegt. In weiterer Folge haben sich dann auch die körperlichen "Wehwehchen" gemehrt, was für mich auch ein Zeichen meines Körpers ist, dass es jetzt einfach genug ist und dass es Zeit ist für ein neues Kapitel wo ich meine eigenen Ideen einbringen, Dinge mitgestalten und weiterentwickeln kann. Ich bin jedem einzelnen in diesem Verein und vor allem euch liebe TSV-Fans dankbar für die letzten Jahre, es war eine unvergesslich geile Zeit."

Markus Schopp zu dieser persönlichen Entscheidung: "Mit dem Abgang von Rene Swete verliert der TSV ein prägendes Gesicht. Rene hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg und der Weiterentwicklung des Vereins, der sowohl menschlich wie auch sportlich eine Bereicherung war. Ich wünsche ihm auf dem weiteren Lebensweg nur das Beste und würde mich freuen, wenn er dem Verein in irgendeiner Form erhalten bleibt."

Swete spielte 179 Mal für den TSV Hartberg und machte in dieser Zeit den Aufstieg aus der Regionalliga in die Bundesliga mit.