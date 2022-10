Nach zwei Niederlagen mit je fünf Gegentoren möchte man nicht nach Salzburg reisen müssen. Hartberg musste – und den Plan offenbarte die Aufstellung: Eine klare Fünferkette mit Thomas Rotter als Abwehrchef und zwei echten Außenverteidigern und Seth Paintsil als Stürmer für die Konterangriffe. „Wir wollten kompakt stehen und mit Glück nimmst einen Punkt mit“, formulierte Jürgen Heil. An der Kompaktheit lag es in Salzburg nicht: Die Bullen hatten zwar fast 75 Prozent Ballbesitz, wurden von den Oststeirern aber gut vom Tor weggehalten. Und so war die Chance von Dijon Cameri nach sechs Minuten der einzige Abschluss auf das Tor von Rene Swete.

Mit Wiederbeginn war aber Noah Okafor zur Stelle: Über Umwege und glücklich fiel der Ball dem Schweizer vor die Füße und er ließ Swete keine Chance. Drohte Hartberg zu zerfallen? Mitnichten. Die Oststeirer waren in der Folge mutig, fanden Chancen vor. Das Geschehen spielte sich zwischen Minute 60 und 70 vor allem in der Hälfte der Salzburger ab. Paintsil traf nach 63 Minuten – aus Abseitsposition. Salzburg verabsäumte es in der Folge, die drei Punkte frühzeitig zu fixieren, Lawrence Agyekum scheiterte zwei Mal aus guter Position. „Wir haben das Spiel bis zur 90. Minute offen gelassen. Das ist für uns schon viel Wert“, sagte Heil.

Klaus Schmidt sah jedenfalls einen „Schritt nach vorne, eine klare Verbesserung. Aber im Fußball geht es um Punkte. Und deswegen überwiegt die Trauer, weil der Nuller da steht.“ Obwohl die Reise nach Salzburg ging. „Punkte müssen nicht gegen Salzburg sein, sondern gegen die direkten Gegner“, sagt Heil. Nächstes Wochenende kommt Lustenau nach Hartberg. „Da müssen Punkte her“, sagt Heil. „Wir müssen liefern, das ist mir klar“, sagt auch Schmidt. „Gegen Lustenau müssen drei Punkte her“, sagt auch Erich Korherr. Und wenn nicht? „Dann müssen wir im Winter nachdenken, ob wir etwas tun müssen.“ Vier Punkte hat Korherr für die verbleibenden Partien gefordert, nach Lustenau kommt Rapid nach Hartberg. „Machbar, wenn wir an uns glauben“, sagt Schmidt.