Zehn Gegentore in zwei Spielen, Schlusslicht in der Bundesliga und nach dem 1:5-Debakel in Hütteldorf hing ein großes „Schmidt Raus“-Plakat im Gästeblock – es benötigt kein Insiderwissen, um zu begreifen, dass Hartberg in einer der größten Krisen seit dem Aufstieg steckt. Umso kurioser wirkte es, als Präsidentin Brigitte Annerl Minuten vor dem Ende beim Stand von 1:4 jubelnd durch das Allianz-Stadion lief, als Ferdy Druijf doppelt vom Elfmeterpunkt scheiterte, die Niederlage für Hartberg aber schon feststand.