Nicht erst seit dem Abgang von Donis Avdijaj steht in Hartberg ein Thema im Mittelpunkt: die Stürmersuche. Auch in den vergangenen Jahren versuchten die Oststeirer eine klare Nummer eins in der Offensive zu finden, einen klassischen Torjäger. Neuzugang Eylon Almog, der spielberechtigt ist und heute sein Debüt feiern könnte, ist eher ein schneller Außenbahnspieler, als klassischer Mittelstürmer. So einen wollte Obmann Erich Korherr „bis zum Wochenende“ präsentieren. Die Suche scheint aber vorerst weiterzugehen.