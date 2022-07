Exakt zwei Protagonisten waren nach Hartberg 2:1-Sieg über Altach die beliebtesten Fotomotive im Stadion. Einerseits Gäste-Trainer Miroslav Klose, der trotz Niederlage seiner Mannschaft fleißig Autogramme schrieb und Fotos knipste, was auch Rene Swete imponierte, der kurz nach Abpfiff länger mit Klose sprach. „Das alles zeigt einfach, was er für ein toller Mensch ist. Manche schießen in der österreichischen Bundesliga drei Tore und fühlen sich dann schon wie ein Champions-League-Sieger, er ist das genaue Gegenteil“, war Swete, der eine starke Partie spielte und den Sieg mehrfach rettete, begeistert.