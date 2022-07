Die Oststeirer präsentierten sich zum Saisonauftakt von Beginn an stark, kontrollierten gegen Altach das Spiel und kamen auch zu guten Möglichkeiten. Okan Aydin vergab nach wenigen Minuten (5.), Lukas Fadinger (28.) und Seth Paintsil (32.) verpassten ebenfalls gute Möglichkeiten auf die Führung.

Donis Avdijaj machte es dann kurz vor der Halbzeitpause besser, schnappte sich nach einer Hereingabe von Paintsil und Unstimmigkeiten in der Defensive der Gäste den Ball, zog aus wenigen Metern ab und traf zur verdienten Führung (45.)

Der Deutsche war es auch, der die Partie knapp 15 Minuten vor dem Ende entschied. Dario Tadic, wenige Minuten zuvor eingewechselt, eroberte den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und bediente Avdijaj, der sehenswert zum 2:0 traf (77.). Atdhe Nuhiu gelang daraufhin nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2, Rene Swete rettete ebenfalls ein paar mal in letzter Not. Bitter für die Steirer: Kurz nach dem Treffer musste der Doppeltorschütze Avdijaj verletzt vom Platz.