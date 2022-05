Hartberg wollte gegen die WSG Tirol punkten und somit aus eigener Kraft den Klassenerhalt fixieren. Geworden ist es am Ende eine verdiente 2:4-Niederlage, was weiterhin für Nervenkitzel im Abstiegskampf sorgt. Da Altach auswärts bei der Admira mit 3:0 gewann, liegt man vor der letzten Runde nur zwei Punkte vor den Vorarlbergern.

In Tirol brachte Michael Steinwender mit einem Eigentor die Heimmannschaft in Führung (36.). Der Verteidiger wollte bei einer Ertlthaler-Flanke klären und bugsierte den Ball sehenswert per Kopf in die eigenen Maschen. Kurz nach der Pause erhöhte die WSG durch Thomas Sabitzer (52.), ehe Manfred Gollner nach einem Standard auf 1:2 verkürzte.

Die Aufholjagd war aber nicht von Erfolg gekrönt. Knapp 20 Minuten vor dem Ende entschied Giacomo Vrioni die Partie mit dem 3:1 für die Heimmannschaft, Alexander Ranacher erhöhte dann noch auf 4:1 (83.). Trotz eines Paintsil-Treffers zum 2:4 (86.) beginnt bei den Gästen aus der Steiermark nun das große Rechnen.