Dario Tadic © GEPA pictures

Sensationell. Wunderschön. Diese Wörter kommen Dario Tadic in den Sinn, wenn er an die letzte Partie gegen die Admira denkt. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison schoss der Routinier die Hartberger mit zwei Treffern zum Verbleib in der Bundesliga. Seither hat sich viel getan, innerhalb und außerhalb der Mannschaft. „Wir haben viele neue Gesichter, sind aber sicherlich nicht schlechter aufgestellt als letzte Saison. Ansonsten haben sich ein paar Kleinigkeiten in und rund um das Stadion geändert“, verrät er.