Hartberg kämpfte verzweifelt und vergebens © APA/EXPA

Für den TSV Hartberg wird es im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga nun richtig eng. Die Oststeirer verloren am Samstag das direkte Duell in Innsbruck gegen Wacker mit 0:1 und zieren damit nun das Tabellenende. Drei Runden vor Schluss liegt das Team von Markus Schopp nun einen Punkt hinter den Tirolern. Die Steirer haben zudem den Nachteil, dass sie bei Punktegleichstand am Saisonende hinter Wacker gereiht werden, weil bei den Tirolern nach dem Grunddurchgang abgerundet worden war.