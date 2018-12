Rajko Rep hat sich bei Hartberg in Hochform gebracht. Der Slowene genießt bei Trainer Markus Schopp sehr viele Freiheiten. Nun profitieren alle. Heute gastieren die Oststeirer in Altach.

Rajko Rep © GEPA pictures

Markus Schopp ist kein Illusionist, denn er kennt die Gesetzmäßigkeiten des Fußballmarktes. Trotzdem vertraut der Hartberg-Trainer darauf, dass seine beste Aktie zumindest noch bis Sommer ihren Wert in der Oststeiermark steigert. Rajko Rep, dessen Vertrag bis 2020 läuft, spielt seit Wochen seine Bestform aus, was natürlich Begehrlichkeiten weckt. „Ich gehe davon aus, dass nichts in dieser Hinsicht passiert“, zeigt sich Schopp zuversichtlich.

