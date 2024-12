Als Punkt der „Leidenschaft und Mentalität“ titulierte TSV-Trainer Manfred Schmid das 1:1 gegen Salzburg. Leidenschaft und Mentalität zeichnen auch den blau-weißen Torschützen aus: Youba Diarra. Der 26-Jährige traf aus großer Distanz sehenswert zum Ausgleich und zeigte einmal mehr, wie wichtig er für das Spiel der Hartberger ist. In dieser Form führt in der Startelf wohl kein Weg an ihm vorbei. „Wir wissen, was er kann und er bringt seine Leistungen. Mit den Einsatzminuten wird er jetzt sicher von Spiel zu Spiel besser“, lobt Obmann Erich Korherr den ehemaligen Salzburg-Spieler.

Mittlerweile steht Diarra beim spanischen Zweitligisten Cadiz unter Vertrag und ist als Leihspieler in Hartberg. Dieser Umstand wird sich aber ändern. „Wir werden die Kaufoption bei ihm ziehen und haben ihn dann für drei Jahre unter Vertrag“, verrät Korherr. „Für uns ist das auf alle Fälle zu stemmen und wir sind voll überzeugt von ihm.“ Vermutlich beläuft sich die Summe auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Nach den erfolgreich abgeschlossenen Gesprächen rund um die Stadion-Sanierung in der Oststeiermark läuft die Kaderplanung mittlerweile an.

Komposch bleibt in Hartberg

Neben Diarra wird man auch eine Vertragsoption bei Innenverteidiger Paul Komposch ziehen, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Somit bleibt der Steirer zumindest bis 2026 beim TSV. „Da gibt es keine Diskussionen“, sagt Korherr. Ob Donis Avdijaj, dessen Arbeitspapier bei den Oststeirern ebenfalls im Sommer ausläuft, längerfristig in Hartberg bleibt, ist offen. Auch hinter der Vertragsverlängerung von Linksverteidiger Manuel Pfeifer stehen noch Fragezeichen. „Wir werden versuchen, dass wir ihm bei gegebener Zeit ein Angebot auf den Tisch legen. Natürlich hoffen wir, dass er längerfristig in Hartberg bleibt, er hat eine super Entwicklung durchgemacht.“ Verstärkungen bahnen sich im Winter noch keine an. „Wir werden nur reagieren, wenn es Abgänge gibt und danach sieht es derzeit nicht aus.“