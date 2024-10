Raphael Sallinger und Jürgen Heil war am 11. August nach Schlusspfiff in Liebenau die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Die Hartberger verloren gegen den Double-Sieger der Vorsaison in der zweiten Runde der aktuellen Spielzeit 0:2. „Wie im Kindergarten“, polterte Torhüter Sallinger. „Es ist einfach bitter, was wir für Gegentore bekommen. Wenn wir da nicht schnell lernen, werden wir wenige Fußballspiele gewinnen“, stellte Kapitän Heil klar.