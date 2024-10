Seit dem 3:2-Sieg gegen den WAC darf sich Fabian Wilfinger nicht nur Stammkraft des TSV Hartberg nennen, sondern auch Bundesliga-Torschütze. Das 21-jährige Eigengewächs traf sehenswert zum zwischenzeitlichen 3:1, agierte dabei wie ein echter Torjäger. „Vielleicht war ich im Kopf ein bisschen schneller als die Gegenspieler“, will der Innenverteidiger nichts von Kaltschnäuzigkeit wissen. „Aber ich habe damals in der Oberliga schon einmal eine Phase gehabt, in der ich viele Tore gemacht habe. Stürmer war aber nie eine Position von mir.“