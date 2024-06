Der TSV Hartberg kann mit Nelson Amadin den nächsten Neuzugang vermelden. Der 22-jährige Niederländer ist offensiv universell einsetzbar. In seinen Jugendjahren war der 1,86 Meter große Rotterdamer für Feyenoord im Einsatz. Es folgte ein Engagement bei Dordrecht. In den letzten zweieinhalb Jahren spielte er erstmals im Ausland für den Traditionsklub FC Schalke 04 II in der deutschen Regionalliga West. In 43 Einsätzen gelangen ihm 16 Treffer und vier Vorlagen. Speziell in der abgelaufenen Saison scorte Amadin 15 Mal. Sein Cousin ist der ehemalige Bayern- und jetzige Bologna-Akteur Joshua Zirkzee.

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp: „Nelson ist ein extrem spannender Spieler und in allen offensiven Positionen flexibel einsetzbar, ganz vorne oder über die Seite von links bzw. rechts kommend. Er hat eine unglaubliche Dynamik und einen sehr guten Tiefgang. Zudem ist er ein Spieler, der sich sehr gut zwischen den Linien bewegen kann und interessant bei Standards ist. Er möchte den nächsten Entwicklungsschritt gehen und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm.“