Vergangenen Sommer fand in Hartberg ein Kaderumbruch statt – jetzt zeichnet sich wieder einer ab. Fünf Spieler (Manfred Gollner, Mario Kröpfl, Fabian Ehmann, Angelo Brückner und Michael Steinwender) wurden beim letzten Spiel verabschiedet, am nächsten Tag verabschiedete sich Dominik Frieser und wechselt von Hartberg – via der obligatorischen TSV-Saison-Abschiedsparty auf Mallorca – zum GAK. „Ein verdienter Spieler, dem wollen wir das ermöglichen“, sagt Geschäftsführer Erich Korherr.

Leihspieler Mamadou Sangare und Ibane Bowat – da will ihn das Umfeld in einer Top-Fünf-Liga sehen – werden schwer zu halten sein. Der Vertrag von Ousmane Diakite läuft aus – Zukunft in Hartberg offen. Wieviele aus der Startelf auch nächste Saison noch für Hartberg spielen werden? „Ganz schwer zu sagen“, sagt Sportchef Markus Schopp. „Der Unterschied zu den vergangenen Jahren ist aber, dass die meisten Spieler ein aufrechtes Dienstverhältnis haben.“

Entrup wartet auf etwas Großes

Das heißt: Wenn Spieler Interesse geweckt haben, dann ist eine Ablösesumme fällig. Etwa Maximilian Entrup. Da wollen die Hartberger wieder das haben, was sie im Winter von Kiel bekommen hätten. Das waren mehr als 1,5 Millionen Euro. „Er wartet auf etwas Großes“, vermutet Korherr. Da könnte es helfen, Teil des ÖFB-Kaders zu sein. Darauf hoffen auch die Hartberger: Dann wird nämlich eine Abstellungsgebühr für mehr als 20 Tagen fällig – immerhin ein sechsstelliger Betrag, den die Oststeirer bekommen würden. Entrup selbst hält fest: „Ich fühle mich wohl in Hartberg, es fehlt mir hier nichts.“ Sollte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, „dann ist der sehr gut überlegt“. Für Schopp steht fest: „Einige Spieler werden sich verändern wollen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass das, was nachkommt, schlechter ist.“ Seit „Wochen und Monaten“ sind die Hartberger auf der Suche nach Spielern, die die Mannschaft verstärken könnten. Auch nach neuen Scouts, nachdem Rene Swete und Andreas Lienhart den Verein verlassen haben.

Fix ist, dass Elias Scherf aus Amstetten zurück nach Hartberg kommt und Teil des Torhüterteams wird. Ob das gleichzeitig das Aus von Tobias Knoflach, dessen Vertrag ausläuft, bedeutet, ist noch nicht klar. „Man wird sehen, was sich bei den Torhütern tut“, sagt Korherr. Eventuell hat sich auch Raphael Sallinger in die Auslage gespielt. Kapfenberg-Innenverteidiger David Heindl ist interessant, spielt aktuell aber keine Rolle in den Überlegungen. Wie immer gilt in Hartberg: Wenn möglich, ablösefrei. Korherr: „Wenn eine kleine Ablöse zu zahlen ist, dann werden wir das schaffen.“