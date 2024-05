Minutenlang schlich Maximilian Entrup nach Schlusspfiff wie ein begossener Pudel über Spielfeld und Laufbahn. „Enttäuschung und Leere“ verspüre er. In Dauerschleife spielte sich wohl die 25. Spielminute des letzten Spiels ab. Entrup läuft alleine auf Christian Früchtl um, dribbelt um ihn, rutscht weg, trifft nur die Stange. „Ich muss mich bei den Kollegen und dem Verein entschuldigen, ich hab die Führung am Fuß“, sagt Entrup. Weil er die beiden Verteidiger der Wiener Austria kommen sah, wollte er es eben eine Spur zu präzise machen. „Das Glück, das wir uns erarbeitet haben, jetzt nicht gehabt“, sagt der Stürmer. „Es tut so brutal weh, weil wir es uns einfach verdient gehabt hätten, im Europacup zu spielen.“

Auf Urlaub muss Entrup vorest verzichten. Schon heute rückt er im Nationalteam-Camp in Windischgarsten ein und kämpft um einen Kaderplatz in Österreichs Nationalteam bei der EM in Deutschland. Ob er in Zukunft wieder für Hartberg aufläuft, darf bezweifelt werden. Der LASK soll großes Interesse am 26-Jährigen haben. „Ich bin extrem glücklich hier und habe alles, was ich brauche“, sagt Entrup. „Sollte es einen nächsten Schritt geben, werde ich mir den ganz genau überlegen.“ Entrups Vertrag beim TSV Hartberg läuft noch eine Saison. Auch jener von Donis Avdijaj, der auch auf genau diesen Vertrag verweist – angesprochen auf einen möglichen Abgang. „Ich wollte mir darüber aber auch keine Gedanken machen.“

Fünf Spieler verabschiedet

Sportchef Markus Schopp traut sich nicht zu beurteilen, wieviele Spieler der Startelf auch beim Trainingsauftakt am 27. Juni wieder dabei sein werden. „Ganz schwer zu sagen“, sagt er. Er verweist aber auf die Situation, dass Hartberg bei den meisten Spielern über ein aufrechtes Vertragsverhältnis verfügt. Die Leihspieler Mamadou Sangare und Ibane Bowat werden den Verein wohl verlassen – wiewohl man versucht, eine neuerliche Leihe zu erreichen. Aber: Sangare, der Salzburg gehört, spielt bei den Olympischen Spielen für Senegal und hat definitiv das Potenzial für eine größere Liga.

Verabschiedet wurde Leihspieler Angelo Brückner, der zu den Bayern zurückkehren wird. Keinen neuen Vertrag erhalten Manfred Gollner, Michael Steinwender, Mario Kröpfl und Fabian Ehmann. Den Verein verlassen auch Co-Trainer Matthias Urlesberger und Scout Andreas Lienhart. Lienhart wechselt zum GAK und wird dort als Scout und Co-Trainer von Gernot Messner arbeiten.

Auslaufende Verträge haben noch Thomas Rotter, der aber gehalten werden soll, Ersatztorhüter Tobias Knoflach – eventuell kommt Elias Scherf von Amstetten an seiner Stelle – und Ousmane Diakite.