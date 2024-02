Transferschluss in Österreich – und es wäre nicht das erste Mal, dass die Hartberger am letztmöglichen Tag noch aktiv werden. Wenn die Oststeirer Manfred Gollner oder Mario Kröpfl noch „anbringen“, hätten sie auch diesmal nichts dagegen. Beide spielen in den Überlegungen von Trainer Markus Schopp keine Rolle mehr und wurden auch nicht für das zweite Trainingslager berücksichtigt. Die Oststeirer bereiten sich in dieser Woche in Moravske Toplice auf die verbleibenden fünf Runden vor Ende des Grunddurchgangs vor.

Und es ist durchaus vorstellbar, dass sich noch ein neuer Spieler dazugesellt. Die Oststeirer verhandeln über eine Leihe von Onurhan Babuscu. Der 20-jährige Offensivspieler ist im Sommer 2022 von der Admira zu Gaziantep in die Türkei gewechselt,spielt in der laufenden Saison dort aber keine Rolle. In der türkischen Süper Lig hat der Österreicher heuer noch keine Minute gespielt, stand zuletzt sieben Mal nicht einmal im Kader von Gaziantep. Und auch im Vorjahr kam er über Kurzeinsätze nicht hinaus. Als die Admira 2021/2022 unter Andreas Herzog aus der Bundesliga abgestiegen ist, war Babuscu Teil der Kaders und zu Saisonbeginn auch Leistungsträger der Südstädter.

Sky hat als erster über das Interesse der Hartberger an Babuscu berichtet – es soll sich dabei um ein Leihgeschäft handeln. „Falsch ist es nicht“, sagt Geschäftsführer Erich Korherr. Ob der Transfer über die Bühne geht, ist aber unklar: „Transfers innerhalb von Österreich sind einfach, alles andere ist komplizierter“, sagt Korherr. „Wenn einer kommt, dann er. Wir haben aber auch so einen guten Kader.“