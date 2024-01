Das erste Testspiel im Hartberger Trainingslager verlief ergebnistechnisch nicht nach Wunsch. Im slowenischen Catez setzte es eine 0:1-Niederlage gegen NK Bravo (SLO). Auch, wenn erst am Donnerstag in den großen Ligen das Transferfenster schließt, bleibt Stürmer Maximilian Entrup den Steirern fix erhalten.

Der deutsche Zweitligist Kiel hatte am Mittwoch zwar in Sachen Angebot noch einmal nachgebessert, am Ende scheiterte es aber an einer „Gesamtlösung, die für aller Parteien zufriedenstellend gewesen wäre. Deshalb ist der Deal nicht zustande gekommen“, erklärt Obmann Erich Korherr den turbulenten Transfertag.

Ein Wechsel zu einem anderen Klub, wie etwa auf die Insel nach England, ist ausgeschlossen, da es keine weiteren Angebote gibt. Somit wird der 26-jährige Entrup auch im Frühjahr für die Hartberger auf die Jagd nach Toren gehen. Der Wiener, im Sommer von der Regionalliga in die Oststeiermark gewechselt, erzielte im Herbst acht Liga-Tore.