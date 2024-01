Die Spekulationen um Hartbergs Stürmer Maximilian Entrup nahmen in den vergangenen Tagen so richtig Fahrt auf. Von einer Einigung zwischen dem 26-Jährigen und Deutschlands Zweitliga-Klub Holstein Kiel war schon die Rede, auch aus England wurde immer wieder großes Interesse am ÖFB-Nationalteamspieler bekundet. Beim 0:0 im Testspiel zwischen Spartak Trnava und den Oststeirern in der Slowakei war Entrup nach überstandener Krankheit wieder dabei, spielte 45 Minuten. Waren es die letzten im TSV-Dress? Trainer Markus Schopp erteilt dem erneut eine Absage. „Es liegt nichts am Tisch“, wird der Sportchef nicht müde zu betonen.

Der Wiener wisse ganz genau, welche Möglichkeit ihm Hartberg im Frühjahr bieten würde. Das angesprochene Frühjahr findet am Montag mit der Fahrt ins Trainingslager nach Catez (SLO) seine Fortsetzung. Am Sonntag haben die Oststeirer frei, in Slowenien stehen dann noch Testspiele gegen NK Bravo und Rukh auf dem Programm. Auch aus dem 0:0 in der Slowakei konnte Schopp viel mitnehmen. „Wir hatten unsere Möglichkeiten und haben auf der anderen Seite nur einen Schuss zugelassen. Das Gleichgewicht passt und der Maßstab hat auch gestimmt, die haben in diesem Jahr Conference League gespielt.“ Die Innenverteidiger Ibane Bowat und Michael Steinwender fehlten ebenso angeschlagen wie Ousmane Diakite.