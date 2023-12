Mit dem 2:0-Sieg gegen den WAC ging für Hartberg ein Jahr zu Ende, dass die Verantwortlichen wohl in jeder Hinsicht nicht so schnell vergessen werden. Vom Abstiegskandidaten im Frühjahr entwickelten sich die Steirer zur Sensationsmannschaft der Bundesliga, hatten nach 17 Runden noch nie mehr Punkte auf dem Konto. Wie viel sich getan hat, zeigt alleine der Blick auf die Vorsaison. Nach 17 Spielen hielten die Hartberger damals als Vorletzter bei 14 Punkten und einem Torverhältnis von 17:33. Zum Vergleich: Derzeit überwintert man mit 29 Punkten auf Platz vier, bei einem Torverhältnis von 29:22 – erstmals positiv zu diesem Zeitpunkt der Saison.

Positiv ist aber nicht nur die Ausbeute, sondern auch die Entwicklung der Oststeirer. Der Grundstein dafür wurde im Sommer gelegt, frei nach dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Denn Obmann Erich Korherr ging mit Sportchef und Trainer Markus Schopp ein riskantes Unterfangen ein – sportlich wie finanziell. Bewusst gab der Verein etwas mehr als geplant aus, um Stützen wie Dominik Prokop an den Verein zu binden. Routiniers wie Dario Tadic oder Mario Sonnleitner verließen den Verein, an ihre Stelle traten junge Talente mit großem Potenzial. Und wohl schneller als gedacht schafften Schopp und sein Trainerteam aus diesem Potenzial Zählbares herauszuholen.

Exemplarisch dafür stehen etwa Ibane Bowat (21) und Paul Komposch (22), eines der jüngsten Innenverteidiger-Duos der Liga, die bisher aber wie echte Routiniers auftraten: souverän, abgeklärt und spielerisch stark. Vor ihnen regelt Ousmane Diakite als Sechser den Verkehr, hat dabei eine Präsenz, die auf dieser Position ihresgleichen sucht. Und schließlich die blau-weiße Offensivabteilung, das Prunkstück sozusagen.

Entdeckung Entrup

Christoph Lang, der in Graz nie wirklich eine Chance bekam, spielt die beste Saison seiner Karriere, hält bei fünf Toren und drei Vorlagen. Für die Position neben ihm hat Schopp mit etablierten Namen wie Donis Avdijaj oder Dominik Frieser die Qual der Wahl. Immer gesetzt ist hingegen die Entdeckung der Hartberger, wenn nicht sogar die Entdeckung der bisherigen Saison: Maximilian Entrup. Vom Regionalligisten zum Nationalteamspieler, sein Werdegang im Herbst liest sich wie ein Märchen. Von der neu geschaffenen Scouting-Abteilung um Rene Swete und Andreas Lienhart (wieder-)entdeckt, zeigte der 26-Jährige von Beginn an auf. „Wenn wir so weitermachen, werden wir am Ende dort stehen, wo wir hinwollen, nämlich über dem Strich“, sagte der Torgarant.

Damit spricht Entrup auch das wichtigste Thema der kommenden fünf Runden im Grunddurchgang an: die Meistergruppe. Spielt man so weiter, wird den Hartbergern diese nicht mehr zu nehmen sein, auch wenn Trainer Schopp nach wie vor zurückhaltend ist. „Ich habe das Wort bewusst nie in den Mund genommen. Wenn wir so auftreten, wie wir es wollen, können wir jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen. Wenn nicht, können wir alle verlieren.“ Apropos verlieren: Spieler möchte man im Winter natürlich keinen verlieren und zeigt sich ob dieses Unterfangens auch optimistisch: „Wir wollen keine Veränderung im Kader vornehmen, in jede Richtung. Alle Spieler haben Vertrag“, sagt Korherr dazu, der gewohnt nüchtern bilanziert: „Mit 29 Punkten können wir gut leben.“